Индийские финансисты назвали профессии с удаленной работой, позволяющие заработать более 80 тыс. долларов в год

Тенденция удаленной работы стала необходимостью в период пандемии коронавируса, после чего прочно вошла в повседневную жизнь. Сегодня по-прежнему сохраняется значительное число удаленных вакансий, которые предлагают привлекательную заработную плату. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Finance Buzz.

Представленное в издании исследование, основанное на данных Бюро статистики труда, выделено несколько прибыльных профессий, которые позволяют работать из дома, с годовым доходом, превышающим 70 тыс. долларов. Так, это бюджетный аналитик, суммарный доход которого составляет почти 85 тыс. долларов ежегодно. Указанные специалисты помогают компаниям эффективно управлять финансами, анализируя бюджеты и предлагая стратегии для увеличения прибыльности. Также технические писатели, создающие руководства, инструкции и документацию для сложных технических тем, могут иметь годовой доход 80 тыс. долларов.

Отмечается, что удаленная работа экономистом позволяет получить доход свыше 115 тыс. долларов в год, редактора – свыше 75 тыс. долларов ежегодно, а веб-разработчика – около 93 тыс. долларов в год.

Ранее сообщалось, что в России падает объем удаленного формата работы.