Британский суд отменил право на нефтегазовые проекты в Северном море

Сессионный суд в Эдинбурге приостановил работу над двумя крупными месторождениями нефти и газа Rosebank и Jackdaw в Северном море в Шотландии. Это решение связано с отсутствием у владельцев полного набора данных о потенциальном экологическом ущербе, как указал судья Эндрю Стюарт, передает ТАСС.

Он отметил, что предыдущее консервативное правительство Великобритании нарушило закон, выдав лицензии на разработку данных месторождений без тщательной оценки их экологических последствий.

Стюарт также добавил, что добыча в Rosebank и Jackdaw не состоится до момента получения новыми владельцами скважин согласия от регуляторов. Иск был подан экологическими организациями, такими как Greenpeace и Uplift.

Проект Jackdaw, находящийся в 240 км от Абердина, был одобрен в 2022 году и способен обеспечить около 6,5% газового производства в стране. Rosebank на расстоянии 130 км от Шетландских островов получил разрешение в 2023 году и, по предварительным данным, может содержать до 500 млн баррелей нефти.

Ранее сообщалось, что в лондонском суде завершился семилетний спор о разделе московских рынков.