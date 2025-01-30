В суде Лондона завершили семилетний спор о разделе московских рынков

В Великобритании суд вынес решение по поводу спора о разделе московских рынков, который длился на протяжении семи лет. Его вели два российских бизнесмена. Об этом рассказал РБК.

Два предпринимателя Горяинов и Рогачев 11 лет назад основали совместную компанию для управлению несколькими рынками в Москве. Они договорились поровну делить собственность и доходы, но позже между ними начались ссоры и споры. Все это привело к тому, что в 2018 году в Высоком суде Англии и Уэльса началась тяжба. Рогачев затребовал от Горяинова $28 млн, тот в ответ запросил в качестве компенсации $16 млн.

Судебные разбирательства длились семь лет. Суд признал правоту Горяинова, Рогачева обязали выплатить ему деньги. Также проигравший суд бизнесмен должен оплатить судебные издержки своего конкурента, а также перечислить ему некий промежуточный платеж в размере 4 млн.

Ранее стало известно, что британские власти собрались захоронить крупнейшие в мире запасы плутония на севере Англии. Ядерные отходы были накоплены в процессе изготовления ядерных вооружений. Эксперты и экологи критикуют такое решение как небезопасное.