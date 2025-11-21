«Бритье стало дороже икры»: цены на одноразовые станки в России выросли на 69%

Россияне столкнулись с резким подорожанием одноразовых бритвенных станков, пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на исследование компании «АТОЛ».

Известно, что в 2025 году средняя стоимость наборов достигла 339 руб., что на 69% выше показателей прошлых лет. Столь значительный рост зафиксирован впервые за последнее время.

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке сменных кассет и лезвий для бритья. За три года их стоимость увеличилась более чем на 11%. Если в 2022 году средняя цена лезвия составляла 756 руб., то сейчас она достигла 842 руб.

Эксперты выделяют несколько ключевых причин такой негативной динамики. Основной фактор — удорожание производства из-за использования импортных материалов и комплектующих.

Существенное влияние оказал и рост логистических затрат, связанный с действующими ограничительными мерами. Кроме того, рынок сталкивается с растущей конкуренцией со стороны других способов удаления волос, таких как лазерная эпиляция, что также косвенно влияет на ценообразование.

В связи с рекордным подорожанием продавцы стали принимать дополнительные меры для защиты товара. Теперь одноразовые станки и кассеты часто размещают в закрытых антикражных кейсах, чтобы предотвратить воровство.

