Бухгалтерская ошибка ценой в миллионы: из-за сотрудников дочка «Роснефти» лишилась $94 млн

Дорогая опечатка: «Роснефть» потеряла $94 млн из-за ошибки бухгалтера, которую не успела исправить. Дочка нефтяного гиганта, «Ванкорнефть», по ошибке перечислила в бюджет колоссальную сумму за экологический сбор, а вернуть ее не удалось. Об этом сообщает телеграм-канал «Прямой эфир».

Бухгалтеры компании «Ванкорнефть», входящей в структуру «Роснефти», совершили одну из самых дорогостоящих ошибок в корпоративной истории. Вместо положенных $934 рублей по экологическому сбору они по ошибке перечислили в бюджет свыше $94 млн. Пропуск запятой в платежном поручении обошелся компании в астрономическую сумму.

Когда в компании обнаружили оплошность, оказалось, что для исправления уже поздно — срок исковой давности для оспаривания платежа истек. «Ванкорнефть» попыталась через суд обязать Росприроднадзор вернуть средства, однако арбитражные инстанции отказали в удовлетворении иска. Юристы поясняют, что восстановить пропущенный срок по такой категории дел практически невозможно. В результате многомиллионная сумма, перечисленная по ошибке, навсегда останется в государственной казне, а компания списала ее в убытки.

Ранее в Госдуме раскрыли, почему нынешней молодежи в будущем грозят мизерные пенсии.