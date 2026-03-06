Букет за 2 млн рублей: столичные цветочные магазины бьют рекорды перед 8 Марта

В преддверии Международного женского дня московские цветочные магазины удивляют не только красотой букетов, но и ценами, пишет телеграм-канал Readovka. Спрос традиционно высок, и стоимость растений подскочила в среднем на 10-15%.

Особенно выделяются авторские работы столичных флористов — их ценник стартует от 262 тыс. рублей и доходит до 2 млн рублей.

Крупная корзина, составленная из роз, гвоздик и маттиолы, обойдется покупателю в 262 тыс. рублей. Композиция из 301 эквадорской розы высотой 170 сантиметров стоит 330 тыс. рублей.

Но пальму первенства по дороговизне удерживают ландыши. Маленький букет из этих нежных цветов оценивается в 621 тыс. рублей, а большая композиция приближается к отметке в 2 млн рублей.

Остается открытым вопрос: стоит ли дарить такой букет или лучше порадовать вторую половинку равноценной суммой денег? Мнения на этот счет разделяются, но одно ясно точно — настоящий ажиотаж и рекорды цветочного рынка в Москве бьют все мыслимые пределы.

Ранее сообщалось, что на Рижском рынке в Москве выстроились очереди на покупку цветов к 8 Марта.