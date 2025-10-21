Бумажный бум: почему россияне не зарабатывают на росте цен на макулатуру

Стоимость макулатуры в России демонстрирует значительный рост, достигнув почти 30% за период 2024-2025 годов. Однако, несмотря на экономическую выгоду, население не активно включаетется в процесс сбора вторсырья. Ключевой причиной низкой вовлеченности, как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Пермской целлюлозно-бумажной компании (ПЦБК), является недостаточная доступность специализированных пунктов приема.

Представители компании пояснили, что скачок цен в первую очередь обусловлен увеличением затрат на переработку (процессинг) и сезонными факторами. При этом цена на макулатуру напрямую зависит от товарооборота, с периодом корреляции до полутора месяцев. На ближайшую перспективу, 2025-2026 годы, основным драйвером роста цен станут удорожание логистики и транспортных услуг.

Эксперты ПЦБК констатируют, что осознанный интерес россиян к сдаче макулатуры остается на низком уровне, чему виной не только малое число пунктов приема, но и недостаток просветительской работы, разъясняющей правила и места утилизации.

В то же время в компании прогнозируют, что ситуация может измениться к лучшему благодаря усилению экологической повестки, реализации государственных нацпроектов и стабильному росту рентабельности сбора макулатуры.

Для сравнения, в Европе уровень вовлечения сырья во вторичный оборот превышает 90%, а Китай является одним из мировых лидеров по импорту и переработке макулатуры, активно закупая ее, в том числе, у США.

Ранее сообщалось, что поездки на предприятия в сфере переработки отходов организовали для экоактивистов в 19 регионах России.