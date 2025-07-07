Burberry продлил аренду офиса в центре Москвы до 2027 года на фоне закрытия бутиков

Британский люксовый бренд Burberry продолжит свое непубличное присутствие в России. Как пишет РБК со ссылкой на документы бухгалтерской отчетности российской дочерней компании бренда за 2023 и 2024 годы, срок аренды офиса в Москве, расположенного на Петровке, продлен до 2027 года.

Площадь помещения остается неизменной — 153 кв. м, говорится в отчетности. Отмечается, что срок аренды офисного помещения истекал в августе 2025 года.

В марте 2022 года Burberry временно закрыл все свои бутики в России, а в 2023-м окончательно объявил о закрытии своих магазинов в ГУМе на Красной площади, в Crocus City Mall и торговом центре (ТЦ) «Времена года».

История Burberry начинается более 160 лет назад. Бренд, основанный в 1856 году Томасом Берберри, известен изобретением плотной шерстяной ткани под названием «габардин», офицерского плаща Tielocken Соат, который спустя годы стал прототипом современного легендарного тренча Burberry, а также сотрудничеством с британской армией. В 1955 году бренд получил королевский патент от Елизаветы II.

Финансовые показатели компании в последние годы оставляют желать лучшего. Так, в 2022 году выручка бренда снизилась на 17%, составив примерно £2,46 млрд. Однако в 2024 году новый генеральный директор Burberry Джошуа Шульман представил стратегию обновления бренда и усиления позиций на рынке.

Что касается российского рынка, то по итогам 2024 года выручка представительства компании в РФ составила всего 65,2 млн руб., а убытки достигли 111,6 млн руб. Эксперты отмечают, что продление аренды московского офиса скорее носит символический характер, позволяя бренду сохранять влияние, не вкладывая значительных средств в содержание небольшого пространства.

Ранее сообщалось, что Роскачество выявило нарушения в женских слитных купальниках 18 брендов.