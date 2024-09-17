Бутан накопил криптовалюты на $750 млн

Аналитическая платформа Arkham Intelligence сообщила , что Королевство Бутан сумело накопить биткоинов на сумму более $750 млн. Бутан занял четвертую позицию среди государств по величине криптовалютных запасов.

Эта горная страна, расположенная между Индией и Китаем в Гималаях, с территорией около 38 тыс. кв. км и населением менее 800 тыс. человек, следуя примеру Сальвадора, включила добычу и накопление биткоинов в свою государственную стратегию.

Криптовалютные активы Бутана хранятся на кошельке государственной компании Druk Holding & Investments.

«В отличие от большинства других стран, биткоины Бутана не поступают от конфискаций активов правоохранительными органами, а добываются через майнинг, объемы которого значительно увеличились с начала 2023 года», — сообщает Arkham.

На данный момент Бутан построил несколько центров для майнинга биткоинов. Строительством одного из таких центров занималась компания Bitdeer.

В 2023 году компания объявила о планах совместно с правительством Бутана привлечь $500 млн для строительства экологичной майнинговой платформы мощностью 100 мегаватт.

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