Бутан накопил криптовалюты на $750 млн
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Аналитическая платформа Arkham Intelligence сообщила, что Королевство Бутан сумело накопить биткоинов на сумму более $750 млн. Бутан занял четвертую позицию среди государств по величине криптовалютных запасов.
Эта горная страна, расположенная между Индией и Китаем в Гималаях, с территорией около 38 тыс. кв. км и населением менее 800 тыс. человек, следуя примеру Сальвадора, включила добычу и накопление биткоинов в свою государственную стратегию.
Криптовалютные активы Бутана хранятся на кошельке государственной компании Druk Holding & Investments.
«В отличие от большинства других стран, биткоины Бутана не поступают от конфискаций активов правоохранительными органами, а добываются через майнинг, объемы которого значительно увеличились с начала 2023 года», — сообщает Arkham.
На данный момент Бутан построил несколько центров для майнинга биткоинов. Строительством одного из таких центров занималась компания Bitdeer.
В 2023 году компания объявила о планах совместно с правительством Бутана привлечь $500 млн для строительства экологичной майнинговой платформы мощностью 100 мегаватт.
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