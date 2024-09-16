Профессор ВШЭ Коган оценил повышение ключевой ставки Центробанка

По словам профессора Высшей школы экономики Евгения Когана, в России наблюдается рост реальных, по сути, сверх инфляции, располагаемых доходов. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что уровень безработицы в 2,6% означает, что у нас дичайший недостаток рабочей силы, который неизбежно приводит к тому, что зарплаты растут. Таким образом, в целом доходы населения увеличиваются, и у людей появились деньги, которые они могут откладывать. Ключевой причиной в этом случае является высокая ставка, способствующая повышению нормы накопления.

По мнению эксперта, с повышением ключевой ставки Банк России именно этого и добивается: сократить уровень потребления и поднять уровень накопления.

Ранее экономист Игорь Масленников назвал причины необходимости повышения ключевой ставки Центробанка.