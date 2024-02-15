Провальная стратегия: биткоин дорожает, но разбогатеть на нем не получится

Биткоин продолжает расти в цене, а это традиционно привлекает внимание инвесторов. Но в краткосрочной перспективе прогнозировать колебания его курса нельзя. Об этом нашему корреспонденту рассказал CEO компании Eps Trading Group Валентин Денисов.

Накануне стоимость биткоина взлетела до 51 тыс. долларов, преодолев эту отметку впервые с 2021 года. Сегодня за одну криптомонету придется отдать 52,3 тыс. долларов. Чтобы оценить происходящее, эксперт предлагает опираться на исследования четырехлетних циклов, связанных с халвингом – плановым сокращением выпуска биткоинов.

«После каждого такого эпизода следует период коррекции. А затем рынок входит в фазу значительного роста, в первую очередь, из-за сокращения предложения биткоина», — пояснил Денисов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом, по мнению эксперта, сейчас биткоин еще не достиг предела своей стоимости. Ведь предыдущий халвинг состоялся в 2020 году. А значит, мы находимся в начале нового четырехлетнего цикла, который приведет к значительному подорожанию этой криптовалюты. Уже в ближайшие полтора года стоимость биткоина может достигнуть минимум 100 тыс. долларов за монету.

Однако, подчеркнул собеседник, рассматривать криптовалюту как возможность быстрого заработка — идея заведомо провальная.

«К биткоину стоит относиться как к долгосрочной инвестиции, так как это, по сути, единственный в мире актив с прописанной и понятной инфляцией. Но то, как изменится курс, например, за месяц, зависит от множества факторов. Предсказать их невозможно», — подытожил Денисов.

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