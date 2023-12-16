«Быть готовыми к резким просадкам»: озвучено будущее рынка криптовалют

Рынок криптовалют демонстрирует рост. Так, по данным CoinGeko, накануне за один биткоин давали свыше 42,5 тысячи долларов, а Injective выросла до 31,09 доллара.

Как пояснил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев, такая тенденция связана с общими трендами в мировой экономике.

«Один из них — это действия Федеральной резервной системы США, которая буквально на днях дала сигнал о смягчении денежно кредитной политики в перспективе. Это означает снижение доходности по консервативным активам, что повышает интерес к более рисковым», — заявил он интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, уменьшается давление регулятора США на крипторынки. Новость о запуске спотового биткоин-ETF тоже подогрела интерес к блокчейн-валютам, добавил экономист.

ETF-биткоин — это биржевой инструмент, позволяющий, по сути, покупать акции биткоина на обычный брокерский счет, не имея в портфеле самой криптовалюты. В этом случае нет необходимости разбираться в крипторынке в целом.

«Криптовалюты, несмотря на переменчивость, показывают рост. При этом данное направление является высокорискованным вложением, и таким инвесторам нужно быть готовыми к резким просадкам и волатильности», — заключил Алиев.

Ранее выяснилось, подорожает ли биткоин к 2024 году.