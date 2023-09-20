«Вероятность есть»: выяснилось, подорожает ли биткоин к 2024 году

Предпосылки для роста биткоина в 2024 году есть, но его реальный курс будет зависеть от ситуации в мировой экономике. Об этом рассказал директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

По его словам, если учитывать тенденции прошлых лет, новый цикл роста должен достичь своей вершины примерно в августе 2025 года.

«Исходя из этих предпосылок, рост биткойна прогнозируется на уровне 50 тыс. долларов в конце 2023 и 120 тыс. долларов в 2024 году. Однако не стоит доверять этим оценкам. Рынок криптовалют очень переменчив, и зависит от большого числа факторов», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что криптосфера не имеет прямой взаимосвязи с фондовым и валютными рынками. И обычно рост цены начинается примерно за год до халвинга — периодически повторяющегося уменьшения скорости генерирования новой криптовалюты и снижения размера вознаграждения майнерам.

«Но сама по себе цикличность халвинга не гарантирует рост цены биткоина, потому что в мире существует множество других криптовалют, которых не было в прошлые циклы. Таким образом, вероятность повышения цены биткойна есть, но масштаб данного эффекта сложно спрогнозировать», — рассказал Перепелица.

Также собеседник добавил, что при условии общего спада в реальном секторе экономики, криптовалютный рынок, скорее всего, также покажет снижение. Причем, как правило, существенно большее, чем в традиционных отраслях.

«Поэтому для принятия верных инвестиционных решений необходимо четкое понимание ситуации в реальном секторе экономики, а также ситуации с ликвидностью на рынках», — подытожил Перепелица.

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