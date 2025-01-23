Бывший министр труда РФ Калашников пояснил, стоит ли ожидать новый экономический кризис

По прогнозам ООН, в этом году рост мировой экономики составит 2,8%, что аналогично темпам прошлого года. Ключевой причиной нынешнего экономического кризиса является заметное сокращение темпов роста глобальной производительности труда на фоне исчерпания запаса новых, революционных технологий. Экс-министр труда и социального развития РФ Сергей Калашников пояснил, стоит ли ожидать новый мировой кризис. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сейчас идет цивилизационный переход, ломается экономическая и производственная модель. Поскольку сегодня человек вместо переработки материи работает с информацией, то есть с нематериальным. Таким образом, меняются система трудозатрат, характер труда, социальные отношения, отмирают старые институты. Однако материальный мир при этом остается, в связи с чем государства сегодня испытывают дефицит рабочих кадров.

Политик добавил, что стремления старыми методами заполнить нынешние потребности не приведут к результатам. Кризис распространяется по всему миру не только в Штатах, и конкуренция между государствами направлена на то, кто быстрее с ним справится.

Ранее сообщалось, что экономика Германии все ближе к точке невозврата.