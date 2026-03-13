Бывший муж Татьяны Ким и сооснователь Wildberries стал гендиректором «М.Видео»

Бывший совладелец Wildberries и экс-супруг Татьяны Ким Владислав Бакальчук назначен генеральным директором группы «М.Видео», сообщило РБК. Феликс Либ, который занимал этот пост с февраля 2025 года, стал председателем совета директоров.

На новой должности Либ сосредоточится на стратегическом развитии компании и контроле за исполнением решений совета.

Перед Бакальчуком поставлена амбициозная задача — трансформировать «М.Видео» в универсальную мультикатегорийную платформу. С августа прошлого года компания ведет перестройку: усиливает маркетплейс, ускоряет онлайн-продажи, модернизирует IT-инфраструктуру и логистику.

Ассортимент планируют расширить за пределы электроники, активно развивая категории спорта, мебели, мототехники и даже автомобилей. Фокус — на росте эффективности, развитии цифровых каналов и масштабировании маркетплейса.

Напомним, в феврале 2025 года Бакальчук развелся с Ким после 22 лет брака. Бывшей супруге принадлежали 99% компании и лишь 1% — Владиславу.

В июне 2024 года Wildberries и Russ объявили о создании совместной цифровой торговой платформы и зарегистрировали ООО «РВБ». Тогда Бакальчук выступил против этой интеграции, заявив, что компания подверглась «рейдерскому захвату». Несмотря на это, в декабре 2025 года Бакальчук продал свою долю в Wildberries.

В январе 2026 года его фамилия появилась в списке кандидатов в совет директоров ПАО «ВИ.ру», а в феврале его официально включили в состав совета. Там он будет работать как независимый директор, внося вклад своей экспертизой и опытом в сфере электронной коммерции.

