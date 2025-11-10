«Чашка кофе за 213 рублей»: цены на любимый россиянами напиток резко подскочили за месяц

Цены на кофе в России продемонстрировали резкий рост за последний месяц, пишет «МК» со ссылкой на исследование аналитического центра «Чек Индекс».

Согласно статистическим данным, стоимость популярного напитка в кофейнях увеличилась в среднем на 15%. Теперь за чашку кофе россиянам приходится платить в среднем 213 руб.

Ежедневно в стране выпивают около 696 тыс. чашек этого ароматного напитка. За месяц потребление достигает более 10,3 млн литров. Такого объема хватило бы для обеспечения каждого жителя Челябинска кофе в течение целого года.

Наиболее значительно подорожали конкретные виды кофе. Стоимость молочных напитков, к которым относятся капучино и латте, выросла на 15% и достигла 147 рублей. Черный кофе, включая эспрессо и американо, подорожал еще существеннее — на 17%, до 229 руб. за порцию.

Основными причинами сложившейся ситуации эксперты называют существенное подорожание кофейного зерна на мировых рынках и рост затрат на логистику.

За последние пять лет наблюдается устойчивая тенденция: кофе, как и оборудование для кофейных заведений подорожали практически в два раза. Это неизбежно отражается на стоимости готового продукта для конечного потребителя.

Ранее климатолог Ариэль Моррисон заявила, что шоколад, вино и кофе станут роскошью в течение 10 лет.