Климатологи предупреждают: шоколад, вино и кофе станут роскошью в течение 10 лет

Согласно новому исследованию ученых из Университета штата Колорадо (США), три самых популярных в мире продукта — шоколад, вино и кофе — могут стать редкой и дорогой роскошью уже в ближайшее десятилетие. Причиной названы необратимые климатические изменения, которые не удастся компенсировать даже с помощью передовых технологий геоинжиниринга.

Исследование показало, что такие методы, как распыление аэрозолей в стратосфере для охлаждения планеты (SAI), не смогут предотвратить деградацию сельского хозяйства в ключевых регионах. Как пояснила один из авторов работы, доктор Ариэль Моррисон, простое снижение температуры не решает комплекс проблем, связанных с изменением климата.

Ученые смоделировали применение технологии SAI на период 2036–2045 годов в 18 основных аграрных регионах, специализирующихся на выращивании винограда, кофе и какао.

Результаты оказались тревожными: стабилизация условий произошла лишь в шести из них. Основной проблемой стало резкое изменение режима осадков, приводящее к разрушительным наводнениям, которые сменяются продолжительными засухами.

Уже сегодня негативные последствия ощущаются по всему миру: виноградники Франции и Италии теряют качество из-за аномальной жары и ливней, кофейные плантации Бразилии и Колумбии страдают от ухудшения вкуса и аромата зерен, а урожаи какао в Гане и Кот-д’Ивуаре массово гибнут от засух и распространения плесени.

Эксперты приходят к выводу, что универсального технологического решения не существует. Вместо глобальных вмешательств в климат странам необходимо сосредоточиться на локальной адаптации сельского хозяйства — выводить устойчивые сорта, совершенствовать системы орошения и укреплять международное сотрудничество для сохранения ключевых культур.

Ранее сообщалось, что врачам удалось выявить препараты, чаще всего приводящие к госпитализациям.