Часть жителей РФ с 1 сентября станут получать зарплату по-новому

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые правила начисления заработной платы и дополнительных выплат за работу в ночное время. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Говырин в интервью телеканалу RT .

В соответствии с новыми правилами, минимальная доплата за работу в ночное время теперь будет установлена на федеральном уровне. Она составит не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного почасово.

«Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час. Если раньше работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на собственные локальные акты и старое постановление, теперь нижняя планка едина для всех», — процитировал Говырина канал RT.

Депутат отметил, что изменения затрагивают всех работников, занятых в ночное время, включая тех, кто выполняет дополнительную работу, например, в охране, транспортной сфере или торговле.

Помимо этого, существенно модернизирован порядок расчета среднего заработка. Новый нормативный акт заменяет постановление 2007 года и содержит детализированный перечень выплат, которые необходимо учитывать при исчислении отпускных, командировочных и выходных пособий. В этот перечень включены премии, надбавки и остальные всевозможные выплаты стимулирующего характера.

При расчете среднего заработка больше не будут приниматься во внимание периоды временной нетрудоспособности и декретных отпусков.

