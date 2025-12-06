Чехия и Германия в шестикратном «минусе»: Китай стал лидером по поставкам пива в Россию

Китай стал крупнейшим поставщиком пива на российский рынок по итогам первых девяти месяцев 2025 года. Об этом, основываясь на данных платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств, сообщило РИА Новости.

Объем поставок хмельного напитка из Китая за этот период увеличился в полтора раза и достиг $33,4 млн, что позволило Поднебесной занять первую строчку в рейтинге.

Традиционные европейские лидеры пивного экспорта значительно сократили свои позиции. Чехия, занявшая второе место, поставила пива на $15,6 млн, что почти в два раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Германия, оказавшаяся на третьем месте, снизила поставки в шесть раз, до $12,2 млн

В первую пятерку стран-поставщиков также вошли Литва и Латвия, которые, согласно статистике, также сократили объемы экспорта пива в Россию.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе РФ подтвердили инициативу по возвращению продаж пива на футбольных стадионах.