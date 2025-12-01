«Сухой матч» отменяется: футбольным стадионам прописали пивную терапию
В правительстве приняли решение о продаже пива на футбольных стадионах
Фото: [Фото: медиасток.рф]
В Государственной думе РФ подтвердили инициативу по возвращению продаж пива на футбольных стадионах. Соответствующее решение, по данным парламентариев, уже принято на правительственном уровне, передает «СЭ».
Депутат Дмитрий Свищев заявил, что рабочий процесс по изменению законодательства активизировался после подключения к обсуждению Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящее время решается технический вопрос о методе реализации: будут ли вноситься изменения в действующий законопроект или разработан новый.
Полный запрет на розничную продажу пива в местах проведения спортивных мероприятий действует в стране с 2005 года. Временные исключения ранее делались только для мероприятий под эгидой FIFA.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как в области повышают эффективность спортивных объектов.