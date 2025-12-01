«Сухой матч» отменяется: футбольным стадионам прописали пивную терапию

В Государственной думе РФ подтвердили инициативу по возвращению продаж пива на футбольных стадионах. Соответствующее решение, по данным парламентариев, уже принято на правительственном уровне, передает «СЭ» .

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что рабочий процесс по изменению законодательства активизировался после подключения к обсуждению Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящее время решается технический вопрос о методе реализации: будут ли вноситься изменения в действующий законопроект или разработан новый.

Полный запрет на розничную продажу пива в местах проведения спортивных мероприятий действует в стране с 2005 года. Временные исключения ранее делались только для мероприятий под эгидой FIFA.

