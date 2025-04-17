Чехия впервые в истории добилась полной независимости от поставок российской нефти

Чехия сумела впервые в своей истории добиться полной независимости от поставок российской нефти. Такое заявление сделал чешский премьер-министр Петр Фиала. Его слова привело издание СТК.

Политик совместно с министром финансов Збынеком Станюрой посетил нефтехранилище Нелагозевес. В это хранилище пришли первые поставки сырья по обновленному нефтепроводу TAL из Италии. Канал для подачи нефти был модернизирован, благодаря чему из Италии в Чехию стало поступать заметно больше энергоресурсов.

«Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», — указал он.

Фиала добавил, что теперь по этому нефтепроводу станет ежегодно поступать до восьми миллионов тонн нефти, что позволит перекрыть все чешские потребности.

Ранее появилось сообщение, что российские власти продлили приостановку публикации данных о добыче нефти до 2026 года. Такое решение выносится уже третий год подряд. Оно напрямую связано с санкциями со стороны Запада.