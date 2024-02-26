Забирают последние деньги: почему опасно оплачивать онлайн-заказы при получении

Некоторые российские маркетплейсы предлагают оплату товара при получении. Это удобно, например, для тех, кто хочет заказать несколько моделей или размеров одежды для примерки, а потом оплатить только то, что подошло. Кроме того, эта опция позволяет сдавать бракованный товар и не ждать, когда вернут деньги.

Однако в некоторых случаях такая схема довольно опасна. Об этом предупредила экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. По ее словам, риски здесь практически такие же, как при использовании кредитной карты.

«Это большой соблазн для тех, кто хотел бы покупать больше, но не умеет управлять финансами. Если речь о наличных или об обычной дебетовой карте, человек четко осознает, что потратить можно только определенную сумму, и не больше», - рассказала она корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но если покупатель выбирает оплату при получении, он может попросту переоценить собственные возможности. Экономист подчеркнула, что этому подвержены и вполне разумные взрослые люди. Ведь человеческий мозг автоматически выбирает тот путь к цели, который кажется самым коротким.

«Об этом хорошо знают маркетологи, заманивая нас акционными предложениями, умопомрачительными скидками и прочими уловками. Но желание получить сиюминутную радость от очередной сумочки или платья может не соответствовать финансовым возможностям человека. А когда приходится отдавать за заказ практически последние деньги, мы начинаем корить себя, ведь есть и более важные расходы», — пояснила эксперт.

Избежать такой ситуации поможет тщательное планирование своего бюджета. Если удержаться от импульсивных покупок все-таки сложно, Проданова советует «спрятать» лишние деньги на депозите.

Ранее экономист предупредила о рисках банковских инвесткопилок.