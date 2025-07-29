Казахстан договорился с ЕС о транзите угля через находящиеся под санкциями порты России

Казахстан провел переговоры с Еврокомиссией и сумел достичь договоренности о транзите своего угля через порты России, которые находятся под европейскими санкциями. Об этом сообщило в своем телеграм-канале казахское министерства торговли и интеграции.

По словам представителей ведомства, им удалось добиться успехов во время переговоров с Еврокомиссией.

«В рамках 18-го пакета санкций Европейской стороной внесены поправки, предусматривающие исключение из-под запрета сделок с определенными российскими портами для транзита казахстанского угля», — указали они в микроблоге.

Для применения исключений Казахстану необходимо выполнять ряд условий. Сам уголь должен быть добыт на его территории, а российские порты обязаны использоваться исключительно для транзита. В них нельзя закупать товар либо перерабатывать его.

Ранее сообщалось, почему в Казахстане ввели закон о запрете носить никабы и другую одежду, скрывающую лицо. Главная цель нововведений — «обеспечение общественной безопасности, идентификации лиц и соблюдение общественного порядка без ущемления прав и свобод граждан, включая право на свободу вероисповедания», пояснили представители казахского МВД.