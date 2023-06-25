Записывают ваш голос для искусственного интеллекта: почему мошенники звонят и молчат в трубку

Существует великое множество видов мошенничества по телефону. Но мы привыкли к тому, что злоумышленники обычно вступают с нами в диалог. Иначе как им провернуть свои преступные схемы? Оказывается можно сделать это даже молча.

Схема очень простая. Жертве поступает звонок с незнакомого номера, но когда человек отвечает, то в трубке раздается лишь молчание. А через несколько секунд звонок просто прерывается. Кажется, что ничего страшного не произошло. Но это не совсем так.

«Во-первых, если человек ответил на звонок, то уже, как минимум, подтвердил актуальность номера. А значит, в перспективе подставил себя под удар. А мошенникам даже не пришлось ничего для этого делать. Во-вторых, тот кто берет трубку обычно говорит «алло», а порой продолжает говорить, чтобы понять, что происходит», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» эксперт по безопасности Аркадий Петров.

По словам эксперта, ваша активность на руку мошенникам. Чем больше вы говорите, тем больше можно записать, а затем воспроизвести ваш голос с помощью искусственного интеллекта. Сейчас с его помощью это сделать совсем несложно. А далее у злоумышленников появится очень много возможностей.

«С помощью вашего голоса можно взять кредит в банке или, например, вынудить родственников переслать деньги. Люди будут думать, что помогают вам», - уточнил эксперт.

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