Закуп к Новому году уже в октябре: раскрыта проблема желающих сэкономить перед праздником

Старт подготовки к Новому году в середине осени позволяет распределить финансовую нагрузку и уберечь кошелек от декабрьского скачка цен, однако эксперты предупреждают: бессистемные закупки впрок и слепая вера в «черные пятницы» могут принести больше убытков, чем реальной экономии.

Грамотный тайм-менеджмент и бюджет

Заблаговременное планирование праздничных трат помогает избежать финансового стресса в конце года. Финансовый консультант Ольга Матвеева в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» советует первым делом трезво оценить свои доходы и обязательные платежи до конца декабря, выделив на празднование строго определенную сумму. Лишь после этого составляется списки одариваемых и праздничное меню.

Психолог Лада Чепелева отмечает, что в октябре стоит покупать эксклюзивные или сувенирные вещи, которые случайно попались на глаза и точно порадуют конкретного человека: в начале сезона выбор богаче, а нужный артикул не успеют разобрать. Также в середине осени имеет смысл приобрести электронику и детские игрушки — это позволит миновать предновогоднюю наценку в 5–15%.

Заморозка денег против инфляции

Впрочем, у ранних закупок есть и обратная сторона. Доктор делового администрирования Роман Синицын обращает внимание на высокую доходность банковских вкладов: если снимать крупные суммы с депозита за три месяца до праздника, вы потеряете на процентах больше, чем сэкономите на предновогоднем росте цен. Извлекать наличные заранее стоит лишь ради тех товаров, чье подорожание заведомо перекроет банковскую ставку.

Что касается праздничного стола, кандидат экономических наук Михаил Беляев рекомендует постепенно докупать продукты длительного хранения (консервы, бакалею). А вот замораживать впрок скоропортящиеся товары вроде рыбы или колбасы эксперт по защите прав потребителей Алексей Егармин не советует — качество продуктов существенно ухудшится. С алкоголем ситуация иная: спрос на спиртное сейчас падает, поэтому ценники могут даже снизиться, за исключением шампанского и тихих вин, на которых ритейлеры традиционно попытаются заработать.

Новый формат застолья: меньше еды, больше свободы

Парадигма новогоднего застолья стремительно меняется. По наблюдениям Лады Чепелевой, пышные застолья с едой «на убой» уходят в прошлое. Все больше людей, особенно молодежь, предпочитают легкий кейтеринг, символические бутерброды с деликатесной икрой и бокал игристого, выбирая вместо длительных посиделок активный отдых и прогулки.

Ловушки распродаж и правило «переспать с мыслью»

Эксперты призывают с осторожностью относиться к предновогодним скидкам. Алексей Егармин подчеркивает, что акционные ценники часто превращаются в уловку: продавцы сначала искусственно завышают стоимость, а затем имитируют щедрый дисконт. Бывает и так, что на распродажи выставляют незиликвидный товар. Сравнение цен показывает, что обычные продуктовые супермаркеты иногда предлагают бакалею и подарки дешевле, чем крупные маркетплейсы.

Чтобы защитить кошелек от импульсивных трат, Чепелева советует соблюдать простые правила: