Черное золото Кузбасса на стопе: компании вынужденно заморозили поставки в Китай

Российские угледобывающие компании приостановили экспорт в Китай. Причина — катастрофическое падение рентабельности на фоне логистических проблем и низких мировых цен. Поставки стали убыточными: каждая тонна угля из Кузбасса продается дешевле, чем обходится ее добыча. Подробности об этом выяснил «Коммерсантъ» .

О приостановке продаж свидетельствуют данные шанхайской аналитической компании Mysteel, на которые ссылается «Ъ». Решение об экспортной паузе носит выжидательный характер — участники рынка рассчитывают на рост котировок после недавнего скачка цен из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке .

Логистика против экспорта

Февраль стал тяжелым месяцем для угольщиков. Сходы поездов с грузовыми вагонами нарушили поставки на восточном направлении. Одновременно с этим осложнилась ледовая обстановка в Финском заливе, что ударило по отгрузкам из балтийских портов . Хотя лед создал проблемы преимущественно для поставок в Индию и Турцию, общий негативный фон усилил опасения трейдеров .

К проблемам добавилось смерзание угля в вагонах — типичная зимняя напасть, которая в этом году совпала с другими факторами, сделав экспорт практически невозможным без серьезных рисков .

Как поясняет директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тайкетаев, заключение контрактов с условием ускоренной доставки в нестабильной транспортной обстановке чревато срывом сроков. А это ведет к штрафам перед покупателями и расходам из-за простоев судов .

Цифры убытков

Экономика вопроса выглядит удручающе. Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов приводит расчеты: доходность экспорта энергетического угля калорийностью 6000 ккал на кг из Кузбасса через порт Восточный составляет около 2,04 тысячи рублей на тонну. Через Усть-Лугу и Тамань — примерно 1,7 тысячи рублей .

При этом себестоимость добычи в Кузбассе оценивается в 2,6–2,8 тысячи рублей на тонну . То есть каждая проданная тонна приносит не прибыль, а прямой убыток. В таких условиях экспорт теряет всякий смысл.

Цены растут, но радоваться рано

Эскалация на Ближнем Востоке подстегнула цены на энергетическое сырье. Австралийский уголь 6000 ккал на кг в порту Ньюкасл подскочил с $115 до $140 за тонну . Вслед за ним дорожает и российское сырье. В портах вдоль реки Янцзы трейдеры уже повысили цены на российский уголь до $110 за тонну .

Однако начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов предупреждает: текущее оживление может оказаться кратковременным . Директор Центра ценовых индексов Евгений Грачев добавляет, что уже во второй половине марта фактор межсезонья начнет давить на котировки .

Китай не голоден

Проблема еще и в спросе. В Mysteel указывают, что ожидания снижения потребления угля и прогнозы теплой погоды в большинстве регионов Китая сдерживают масштабные закупки . В марте некоторые китайские энергетические компании планируют профилактику оборудования, что дополнительно ослабит потребность в импортном топливе .

По данным Главного таможенного управления, импорт угля в Китай в 2025 году сократился на 9,7% год к году, до 490,27 млн тонн — это первое снижение за три года. Доля России в импорте оценивается примерно в 18% .

В Минэнерго РФ, впрочем, сохраняют спокойствие. В ведомстве заявили, что Китай остается ключевым партнером по объемам поставок, а незначительные колебания зависят от сезонных факторов и динамики цен. Эти изменения не влияют на поступательное развитие сотрудничества в угольной сфере, подчеркнули в министерстве .

Пока же кузбасские угольщики заняли выжидательную позицию. Они надеются на рост цен и улучшение логистической обстановки, но в текущих условиях каждая тонна, отправленная в Китай, только увеличивает долги.

