Чешская Skoda не вернется на авторынок России

Представитель Skoda Auto Ивана Поволна сообщила Autonews, что чешский автоконцерн не планирует возобновлять свою деятельность на территории России.

Она подчеркнула, что компания строго соблюдает европейские санкционные ограничения и поэтому не рассматривает возможность возобновления бизнеса или установления новых партнерских отношений с российскими организациями. Помимо санкций, решение об уходе из России было обусловлено серьезными трудностями в области логистики и ведения бизнеса.

До начала конфликта на Украине в 2022 году Skoda производила в России модели Octavia, Karoq и Kodiaq на заводе в Нижнем Новгороде, а также Rapid в Калуге. Приостановка производства привела к значительному снижению общего объема производства компании в первый год, которое составило 16,7% по сравнению с 2021 годом.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит закон о запрете обратного выкупа акций ушедших из РФ фирм.