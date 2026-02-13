Четверть века у руля: Миллер остался главой «Газпрома» еще на пять лет

Совет директоров «Газпрома» принял решение о продлении полномочий председателя правления компании Алексея Миллера. Заседание, на котором обсуждался этот вопрос, состоялось 13 февраля. Как сообщила пресс-служба компании, Миллер избран на новый пятилетний срок, который начнется 31 мая 2026 года.

Таким образом, бессменный руководитель газового гиганта останется у руля еще как минимум на пять лет. Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года. А с 2002 года он также является заместителем председателя совета директоров компании.

Предыдущее переизбрание Миллера состоялось в феврале 2021 года — тогда совет директоров также единогласно поддержал его кандидатуру на очередной пятилетний срок.

Ранее футбольный агент Герман Ткаченко раскрыл причину экономии в «Зените».