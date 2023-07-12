Четыре подмосковные компании подали заявки на льготные займы для развития импортозамещения

Подмосковные компании подали уже четыре заявки на получение займов регионального Фонда развития промышленности (ФРП) по программе импортозамещения. Их общая сумма составила почти 540 миллионов рублей.

Как напомнила глава министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба ведомства, программа «Импортозамещение» была запущена в мае этого года.

Благодаря этому предприятия могут получить до 150 миллионов рублей на импортозамещающие проекты. Речь идет о создании или расширении производства, а также о разработке технологий выпуска продукции.

«Из четырех заявок, поступивших с начала старта программы, одна уже получила одобрение», — отметила министр.

Заявка на 106 миллионов рублей была одобрена для производителя упаковки из Серпухова. На средства займа компания закупит оборудование и запустит производство полиэтиленовых пакетов.

Заем по программе «Импортозамещение» предоставляется на срок до семи лет. Ставка составляет от одного до четырех процентов годовых. Узнать более подробную информацию об условиях получения таких займов можно на официальном сайте подмосковного ФРП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сейчас на сопровождении Подмосковья находится 151 проект импортозамещения.