Четыре с половиной сотни предпринимателей Подмосковья воспользовались калькулятором мер поддержки

С января текущего года электронным сервисом «Калькулятор мер поддержки» в Подмосковье воспользовались уже более 450 предпринимателей. Об этом рассказали в областном Мининвесте.

Калькулятор доступен на Инвестпортале региона. С его помощью представители бизнеса могут узнать, какие программы господдержки предпринимательства им доступны.

Чтобы получить предварительный список таких программ, потребуется зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету предприятия. После этого сервис предоставит информацию о доступных мерах поддержки.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что создание условий для развития предпринимательства – это прямая задача глав городских округов региона.