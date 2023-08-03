Четыре с половиной сотни предпринимателей Подмосковья воспользовались калькулятором мер поддержки
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С января текущего года электронным сервисом «Калькулятор мер поддержки» в Подмосковье воспользовались уже более 450 предпринимателей. Об этом рассказали в областном Мининвесте.
Калькулятор доступен на Инвестпортале региона. С его помощью представители бизнеса могут узнать, какие программы господдержки предпринимательства им доступны.
Чтобы получить предварительный список таких программ, потребуется зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету предприятия. После этого сервис предоставит информацию о доступных мерах поддержки.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев заявил, что создание условий для развития предпринимательства – это прямая задача глав городских округов региона.