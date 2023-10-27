Четырнадцать рабочих мест создадут на производстве систем водостока в Дмитровском округе
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В Дмитровском округе Подмосковья наладят производство систем водостока промышленного значения, сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.
Ведомство выдало разрешение на строительство двухэтажного здания площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Там будет производиться сборка и механическая обработка пластиковых комплектующих, также там организуют административную зону для персонала.
Проект, размер инвестиций в который составит сорок миллионов рублей, сопровождает Центр содействия строительству при правительстве региона. Предприятие будет функционировать круглогодично. На производстве создадут четырнадцать рабочих мест.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о желании местного бизнеса выйти на международный рынок.