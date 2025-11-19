Число агротуристических предприятий в Крыму выросло в семь раз

Крым переживает настоящий бум агротуризма, демонстрирующий семикратный рост числа специализированных предприятий за последние годы. Как сообщил заместитель министра курортов и туризма региона Сергей Гулюк, сегодня в официальном перечне насчитывается 81 агротуристический объект против значительно более скромных показателей в недалеком прошлом. Об этом сообщает «Крым 24».

Раскрывая динамику развития, представитель ведомства подчеркнул впечатляющий рост популярности этого направления среди отдыхающих. Согласно экспертным оценкам, поток туристов, желающих познакомиться с сельским укладом жизни и местной гастрономией, увеличился десятикратно.

По его словам, последствием такой активной динамики становится качественное преобразование туристической отрасли полуострова. Агротуризм формирует новые экономические возможности для сельских территорий, создавая дополнительные рабочие места и стимулируя развитие смежных отраслей.

Гулюк отметил, что в результате происходит формирование устойчивого тренда на диверсификацию крымского туризма. Изменение потребительских предпочтений в пользу аутентичного сельского отдыха свидетельствует о становлении нового, перспективного сегмента, способного равномерно распределять турпоток в течение года.

