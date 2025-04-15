Эксперт Мельник пояснил, сможет ли агро- и гастротуризм стать заменой отдыху у моря в Анапе

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свете аварии с танкерами в Черном море предложил альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе: посещение виноделен, спортивные мероприятия, а также агро- и гастротуризм. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, смогут ли они заменить отдыхающим море и чем можно заняться в регионе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, путешественники сегодня предпочитают объекты размещения не в Анапе, а в Сочи и в Крыму. К тому же гастрономический туризм в Анапе ничем не отличается от того, что есть в Абхазии и Сочи, то есть он будет состоять из барбекю, шашлыков, вин. Тем не менее ключевая масса путешественников едет в Краснодарский край вовсе не для посещения виноделен. Главный сегмент туристов в регионе — семьи с детьми, которым необходим объект размещения с полным пансионом, наличием бассейнов, водных горок и развлечений для детей и близость к морю.

Турэксперт добавил, что вообще Анапу сложно назвать столицей гастрономического туризма, так как в прочих регионах есть куда больше гастрономических изысков. В качестве места для гастрономического туризма можно рассматривать Сочи и Красную Поляну, где находится много ресторанов — представителей самых разных кухонь мира, поэтому Анапе достаточно затруднительно конкурировать с таким разнообразием.

По его мнению, агротуризм и вовсе востребован в большинстве своем среди слоев населения с высоким достатком. Таким образом, говорить в целом о том, что Анапа станет завлекать таким образом путешественников, ни в коем случае нельзя.

Ранее турэксперт Мкртчян определил уровень бронирований поездок в летний сезон в Анапу.