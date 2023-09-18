Число проектов импортозамещения, реализуемых в Подмосковье, превысило двести

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в сентябре число проектов импортозамещения на сопровождении специалистов ведомства превысило уже двести проектов.

Отмечается, что в настоящий момент Подмосковье находится на первом месте среди регионов по количеству импортозамещающих инвестпроектов. Сегодня на разных стадиях реализации в Московской области находятся 202 проекта в сфере импортозамещения — из них 135 предусматривают строительство новых производств, остальные будут расширены или модернизированы. Суммарный объем инвестиций по проектам составит порядка 163 млрд рублей.

При этом в текущем году запланирована реализация еще 50 новых проектов. Инвестиции в эти проекты составят почти пятьдесят миллиардов рублей. На предприятиях будет создано порядка 4300 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который открывается на первых-вторых этажах жилых домов.