Число самозанятых в Подмосковье превысило шестьсот тысяч человек

Свыше ста двадцати тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались в качестве самозанятых с начала этого года, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит ТАСС .

Всего в настоящее время в Подмосковье в статусе самозанятых работает свыше шестисот тысяч человек, уточнила министр. Она отметила, что по этому показателю регион занимает второе место в стране.

Екатерина Зиновьева напомнила, что самозанятые в Московской области могут на льготных условиях пользоваться услугами центра «Мой бизнес», в том числе получить содействие в регистрации товарных знаков. Кроме того, наравне с субъектами МСП они могут подавать заявку на получение субсидии при выходе на маркетплейсы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что у подмосковного бизнеса есть стремление выходить на международный рынок.