Число самозанятых в Подмосковье с начала года выросло почти на семь процентов

Свыше сорока тысяч самозанятых зарегистрировались в Подмосковье с начала текущего года.

Число работающих по такой системе граждан выросло на 6,4 процента, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано 694 627 самозанятых», — указала глава областного Мининвеста.

В Московской области самозанятые работают в различных сферах, в том числе в логистике, строительстве, грузовых перевозках и на производстве, уточнили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о действующих в регионе мерах поддержки бизнеса.