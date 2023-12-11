Число самозанятых в Подмосковье увеличилось почти на 40 процентов за год
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В Подмосковье работает почти 640 тысяч самозанятых. За год число таких предпринимателей увеличилось на тридцать семь процентов, сообщила глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева. Ее слова приводит пресс-служба министерства.
«Специальный налоговый режим был введен в 2019 году, за это время самозанятые региона суммарно заработали 284,5 миллиарда рублей», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Самозанятые в Подмосковье ведут деятельность в тои числе в сферах строительства, торговли, автоперевозок, обучения и информационных услуг.
Для самозанятых в регионе действует ряд мер поддержки. Также предприниматели могут пользоваться услугами центра «Мой бизнес».
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