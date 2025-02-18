Кай Готтшальк, член Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), в интервью РИА Новости подчеркнул , что Германия должна снять санкции и банковскую блокаду против России. Он отметил необходимость возобновления переводов через систему SWIFT.

Готтшальк также заявил, что для восстановления нормальных отношений между двумя странами потребуется провести «активные переговоры» с Россией. Это поможет определить, как создать новую «европейскую систему безопасности», которая будет учитывать нейтралитет ряда государств.

Недавно сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры ФРГ Алиса Вайдель в беседе с газетой Bild выразила стремление своей партии к установлению крепких связей с Россией.

17 февраля ФРГ сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него, в частности, вошли 56 машин с усиленной противоминной защитой, ракеты для систем IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, а также 300 ударных беспилотников HF-1.