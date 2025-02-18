Берлин объявил о новом обширном пакете военной помощи Киеву

В понедельник, 17 февраля, ФРГ сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него, в частности, вошли 56 машин с усиленной противоминной защитой, ракеты для систем IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, а также 300 ударных беспилотников HF-1. Об этом говорится в обновленном списке вооружений, которые были переданы ВСУ, опубликованном на сайте правительства Германии.

Сообщается, что, помимо бронетехники, Германия передала Украине снаряды для танка Leopard 1 и БМП Marder.

Также на Украину была направлена 41 тыс. единиц боеприпасов для зенитных установок Gepard, четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, которые финансируются совместно с Данией и Норвегией, а также 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 2 тыс. снарядов калибра 122 мм.

Помимо этого, власти Берлина передали Киеву 51 разведывательный беспилотный летательный аппарат Vector с комплектом запасных частей. Также были отправлены 14 БПЛА Hornet XR, 245 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, 29 разведывательных БПЛА Songbird. Кроме того, были направлены две машины разминирования Wisent с запасными частями, материалы для перевязки и шерстяные одеяла.

Ранее агентство Bloomberg узнало, что Евросоюз готовит в отместку Трампу свой пакет военной помощи Киеву.