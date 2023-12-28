«Что-то для богатеев»: экономист развеял миф о новой инициативе ЦБ

Отмечается, что с 1 апреля 2024 года комиссия по ряду операций в рамках СБП будет отменена, а уже с мая лимит по бесплатным переводам самому себе вырастет до 30 миллионов рублей.

По словам экономиста, финансового советника Глав семей Алексея Родина, несмотря на такую большую сумму, нововведение коснется каждого россиянина.

«Обычные люди, когда видят сумму в 30 миллионов, сразу начинают в штыки воспринимать, думая, что это что-то для богатеев. Но это коснется совершенно всех граждан, потому что часто даже одни и те же суммы мы переводим с одной своей карты на другую по несколько раз. И это замечательно, что теперь можно не платить комиссию», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас каждый человек может переводить на свои счета без комиссии не больше 100 тысяч в месяц. Поэтому, уточнил собеседник, это очень хорошая новость.

«Это удобно, это хорошо и классно. Немного несправедливо, что за свои же деньги нужно платить комиссии. Эта новость приятная. Отличный подарок на Новый год», — подытожил эксперт.

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