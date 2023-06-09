«Чтобы не сбить настройки»: выяснились причины нового важного решения ЦБ

Сегодня состоялось заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки (КС). Приняли решение в шестой раз оставить ее на уровне 7,5%.

Декан Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная рассказала, что снижение КС способствует увеличению потребительской активности, которая разгоняет инфляцию. По ее словам, ключевая ставка – это инструмент, влияющий прежде всего на стоимость кредитования. Кроме того, с помощью регулировки КС можно управлять поведением потребителей: влиять на то, как будут россияне тратить свои деньги или сберегать.

Если бы сейчас ключевую ставку снизили, уточняет эксперт, кредиты стали бы доступнее, а производства – расширились.

«Снижение ключевой ставки, с одной стороны, способствует повышению деловой активности и расширению производства. С другой стороны – удешевление потребительских кредитов и снижение депозитных ставок провоцирует расширение спроса и снижает заинтересованность в сбережениях», — пояснила экономист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В случае, когда регулятор увеличивает КС, хранить деньги на депозитах становится более выгодно, и граждане переходят к политике сбережения. Однако такая ситуация не способствует росту бизнеса из-за дороговизны заемных средств.

«В сегодняшних реалиях, когда даже на фоне ослабления рубля экономика находится в фазе роста, а в сфере бизнеса преобладают позитивные настроения, механизм воздействия денежно-кредитной политики на экономику должен использоваться предельно аккуратно, чтобы не «сбить» имеющиеся настройки», – рассказала экономист.

Ранее ЦБ шестой раз подряд оставил ключевую ставку на текущем уровне.