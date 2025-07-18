CNN раскрыли возможные глобальные последствия санкций США против РФ

По мнению телеканала CNN, введение Соединенными Штатами санкций против России способно спровоцировать резкое увеличение мировых цен на нефть.

В статье подчеркнули, что подобный сценарий чреват дестабилизацией не только ведущих азиатских экономик, но и глобальной экономической системы.

Указывается, что в подобной ситуации Индия и Китай, вероятно, сосредоточатся на поиске альтернативных поставщиков нефти и увеличении собственных резервов, стремясь избежать потенциального воздействия американских пошлин и других санкционных мер.

Ранее сообщалось, что Индия готова заменить российскую нефть.