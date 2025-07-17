Индия готова заменить российскую нефть

Индия не опасается возможных санкций против российской нефти — у страны есть 40 альтернативных поставщиков, включая Гайану, Бразилию и Канаду. Об этом сообщает Reuters .

Индия уверена, что справится с потенциальными ограничениями на импорт российской нефти. Министр нефти страны Хардип Сингх Пури заявил, что у государства достаточно альтернативных источников.

В первом полугодии Россия оставалась главным поставщиком нефти в Индию, обеспечивая 35% импорта. Однако если санкции усложнят торговлю, Дели готов переключиться на других экспортеров. Среди резервных вариантов — Гайана, Бразилия и Канада, которые уже наращивают поставки.

Ранее доля российской нефти в индийском импорте не превышала 2%, но после введения Западом санкций местные переработчики массово перешли на дешевое сырье из РФ. Если ограничения станут жестче, компании вернутся к прежним партнерам.

Параллельно Индия увеличила закупки российского угля — в мае объемы достигли двухлетнего максимума. Как и в случае с нефтью, решающим фактором стали значительные скидки.

Ранее Трамп угрожал пошлинами на нефть, а Мосбиржа начала расти на его заявлениях.