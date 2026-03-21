Дачников предупредили о продаже несуществующих растений на маркетплейсах

Покупателям товаров для дачи и сада стоит внимательнее относиться к предложениям на маркетплейсах, где в карточках товаров все чаще используются изображения растений с явно нереалистичными характеристиками. Об этом в беседе с « Лентой.ру » сообщил Игорь Калинин.

По словам эксперта, перед началом дачного сезона в онлайн-продаже заметно увеличилось количество предложений с картинками, на которых показаны культуры, не существующие в природе. Он отметил, что многие изображения, созданные с помощью нейросетей, противоречат базовым биологическим особенностям растений.

Специалист пояснил, что особенно насторожить должны фотографии гигантской клубники размером с ладонь или малины, растущей крупными гроздьями, напоминающими виноград. По его словам, подобные характеристики невозможны из-за физиологических ограничений растений: размер плодов напрямую зависит от способности культуры обеспечивать их влагой, питательными веществами и поддерживать структуру тканей.

Эксперт подчеркнул, что чрезмерное увеличение ягод неизбежно приводит к потере плотности, водянистости или нарушению формирования плода, поэтому обещания необычайно крупных урожаев часто не имеют под собой реальной основы.

Для проверки достоверности информации Калинин рекомендовал покупателям заранее изучать сведения о сортах в специализированных селекционных каталогах, научных публикациях и у проверенных питомников. Отдельное внимание он посоветовал уделять объявлениям, где «редкие» или «уникальные» семена предлагаются по слишком низкой цене, поскольку именно такие предложения чаще всего вызывают сомнения.

