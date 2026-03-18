Финансовый эксперт раскрыла, почему учет расходов превратит хаос в систему

Считать деньги в уме — занятие неблагодарное и, как правило, обманчивое. Финансовый консультант Алена Никитина уверена: большинство людей даже не представляют, куда на самом деле утекают их средства. Попытки экономить вслепую редко приводят к успеху, а реальная картина трат обычно расходится с ожиданиями в разы. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, первый шаг к порядку в кошельке — не урезать расходы, а сесть и записать их. Причем делать это нужно не полагаясь на память, а фиксируя каждую мелочь хотя бы пару недель. Именно в категории «незначительное» часто скрывается монстр, пожирающий 30–40% бюджета. Удобный способ найдется для каждого: хоть тетрадка, хоть Excel, хоть мобильное приложение — главное, чтобы процесс был комфортным и регулярным.

Эксперт добавила, что, когда структура трат становится прозрачной, начинается самое интересное — оптимизация. Но и здесь важно не впадать в крайности. Полностью лишать себя маленьких радостей вроде походов в кафе или спонтанных покупок — верный способ сорваться и бросить финансовый план. Разумный подход, по мнению эксперта, — оставить около 10% на удовольствия, если, конечно, речь не идет о критической ситуации, когда счет идет на выживание.

По ее мнению, универсальных рецептов экономии не существует. Одному стоит пересмотреть транспортные расходы и пересесть на метро, другому — сократить доставки еды, третьему — задуматься о переезде в более доступное жилье. Но базовые вещи — еда, здоровье, отдых — должны оставаться неприкосновенными. Финансовая грамотность требует времени и привычки, но в итоге превращает хаос в систему, которая работает без постоянного нервного контроля.

