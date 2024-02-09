Daily Mail: Запад может никогда не догнать Россию в развитии Арктики

Особое опасение у англосаксов вызывает то, что Москва начала сотрудничать с Пекином в развитии Арктики, и в результате этого Запад может навсегда утратить контроль над регионом.

«Умелое использование Россией трансграничных партнерств и вовлечение частного сектора в развитие Арктики демонстрирует более эффективный подход, чем у ее западных коллег», — говорит Эрик Левеск, соучредитель компании Strider.

Также Россия активно расширяет возможности использования Северного морского пути. По мнению Левеска, Россия опережает США в освоении Арктики на десятки лет.

Америка располагает лишь одним действующим ледоколом, да и тот построен в 70-х, отметил Левеск.

Ранее Daily Mail написала, что британцы могут лишиться одного из своих традиционных блюд «фиш-энд-чипс», если Россия денонсирует договор о рыболовстве в Баренцевом море.