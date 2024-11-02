Дана оценка размеру ежегодных налоговых поступлений от майнинга

Всего через год после законодательного обложения налогами процесса майнинга, с него можно будет получать по 50 млрд руб. ежегодно. Так считают в Ассоциации промышленного майнинга, слова ее представителей привел ТАСС .

По мнению Ассоциации, введение майнинга в правовое поле со всеми соответствующими атрибутами в виде налогов, заметно повысят к нему доверие.

«Налоговые поступления оцениваются в размере 50 млрд рублей ежегодно спустя примерно год с момента законодательного принятия механизма налогообложения майнинга», — указали в организации.

При этом доверия будет больше как среди широкой общественности, так и со стороны инвесторов. Они начнут вкладывать финансы в развитие этой отрасли.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в России был легализован рынок и процесс майнинга криптовалюты. Физические и юридические лица могут заниматься данным процессом при соблюдении некоторых условий.