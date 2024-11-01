С 1 ноября вступают в силу требования закона о майнинге криптовалют

С 1 ноября 2024 года майнинг криптовалют в России официально стал легальным, открыв новые перспективы для игроков в этой сфере.

Законодательные изменения предполагают, что юридические лица и индивидуальные предприниматели могут заниматься майнингом, при этом они должны быть включены в специальный реестр.

Для физических лиц предполагаются лимиты на потребление электроэнергии. Если потребление превысит установленный уровень, гражданам потребуется зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, что обеспечит им законные основания для дальнейшей деятельности.

Регулирование данной отрасли будет осуществляться Федеральной налоговой службой (ФНС), которая будет вести реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры. ФНС получает полномочия на включение и исключение майнеров из данного реестра, а также передачу информации в Росфинмониторинг и Банк России для контроля и надзора.

Операторам майнинговой инфраструктуры строго запрещено предоставлять услуги тем, кто был исключен из реестра. Такие меры направлены на защиту законных участников рынка.

Промышленные майнеры, зарегистрированные в реестрах, будут обязаны уплачивать налоги. Ожидается, что ежегодные поступления от данной категории бизнеса в бюджет России могут достигать около 50 млрд руб.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщил о подготовке запрета на деятельность майнинга в некоторых российских регионах, страдающих от энергодефицита.