«Даже однокомнатную не реально»: выяснилось, что могут позволить себе москвичи на новый ипотечный лимит

Минфин внес на рассмотрение правительства пакет мер, предназначенный для охлаждения ипотечного рынка. Среди них — снижение кредитных лимитов по льготным займам на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге вдвое, до 6 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Сейчас лимит по льготной ипотечной программе для обеих столиц составляет 12 млн рублей. Недостающую сумму покупателю приходится добирать из собственных средств или докредитовываться по рыночной программе с более высокой ставкой.

Как рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Голощапова, также проект Минфина предполагает увеличение первоначального взноса до 30%, а действие льготной ипотеки, согласно предложению министерства, должен распространяется только на рынок первичного жилья.

«Так, максимальную стоимость жилья, которую можно будет приобрести за счет средств ипотечного кредитования, можно рассчитать по такой формуле: 6 млн рублей + 6 млн рублей*0,3 = 7,8 млн рублей. По данным, представленным на сайте «Циан», по такой стоимости приобрести даже небольшую однокомнатную квартиру в Москве не реально», — заявила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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