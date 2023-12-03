«Обходится значительно дешевле»: что выгоднее — арендовать квартиру в Подмосковье или купить ее

Стоимость аренды жилплощади продолжает расти, из-за чего все больше людей начинают задумываться об ипотеке — те же регулярные выплаты, но уже за свою квартиру или дом. Однако и тут все не так просто — покупка жилья и процентные ставки у банков тоже увеличиваются.

Экономист и профессор РЭУ им.Г.В.Плеханова Наталья Проданова рассказала нам, что же все-таки выгоднее — продолжать снимать квартиру или приобрести ее.

«По данным сайтов «Авито» и «Циан», минимальная стоимость однокомнатной квартиры в ближайшем Подмосковье составляет порядка 6-6,5 млн рублей. При этом арендная плата на аналогичное жилье варьируется в пределах 25-35 тыс. рублей в месяц. Чтобы определить, что является более выгодным, нужно провести ряд нехитрых расчетов. Посчитаем условия, при которых ежемесячный ипотечный платеж будет равен средней стоимости аренды жилья», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ежемесячный ипотечный платеж в размере 30 тыс. рублей, продолжила эксперт, будет реальным только при условии, что величина первоначального взноса по ипотеке составит более 57-58%, а срок кредитования — не менее 30 лет.

«При минимальной величине первоначального взноса в размере 10%, ежемесячный платеж по ипотеке будет достигать 70 тыс. рублей, то есть, практически в два раза превышать стоимость арендной платы за жилье с аналогичными параметрами. Конечно, в данной ситуации, напрашивается вывод о том, что на сегодняшний день аренда жилых метров обходится значительно дешевле, чем приобретение квартиры в ипотеку», — сообщила Проданова.

Вместе с тем, добавила она, любая недвижимость — это хорошая инвестиция в будущее, если учесть тот факт, что на данном рынке практически не бывает обвала стоимости. Да и инвестировать в свое жилье, намного приятнее, чем ежемесячно пополнять карман арендодателя.

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